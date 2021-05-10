Шедевр Василия Кандинского выставили на торги Sotheby's

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина русского художника Василия Кандинского, которая более полувека находилась в частной коллекции, выставлена на торги в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в аукционном доме Sotheby's, который 29 июня предложит полотно коллекционерам в рамках торгов предметами модернистского и современного искусства.

Картина под названием "Умиротворенные напряженности" (Tensions calm es), которая была создана в 1937 году, оценивается в $25-35 млн. Она была приобретена другом Василия Кандинского американским меценатом Соломоном Гуггенхаймом. Всего в коллекции музея современного искусства в Нью-Йорке насчитывалось около 150 работ русского художника.

Около полусотни из них, включая "Умиротворенные напряженности", было выставлено на аукцион в 1964 году. Тогда же эта картина была приобретена частным коллекционером и с тех пор никогда не появлялась на рынке.

Международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман назвала это полотно "великим шедевром абстракционизма, одной из важнейших работ Василия Кандинского". "Если и существует творческий союз, ознаменовавший связь между изобразительным искусством и музыкой, то это, пожалуй, дружба между русским художником и представителем музыкального импрессионизма композитором Арнольдом Шёнбергом в начале ХХ века. Картина "Умиротворенные напряженности" преисполнена музыкальной и поэтической чувственности, столь характерной для творчества Василия Кандинского", - добавила Хелена Ньюман.

Перед тем как уйти с молотка, картина совершит мировое турне. Она будет экспонироваться в галереях Sotheby's в Нью-Йорке, а после представлена на предаукционных выставках в Дубае, Гонконге, Тайване и, наконец, в Лондоне с 22 по 29 июня.-0-