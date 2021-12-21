Шеф-повар рассказал самые частые ошибки, которые допускают при варке пасты

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый итальянский шеф-повар решил больше не молчать и поведал миру несколько своих секретов, помогающих приготовить идеальную пасту, а также рассказал об основных ошибках, которые допускают многие при варке пасты. Об этом пишет сайт Taste.

Шеф-повар Роберта д'Элиа отмечает, что пасту необходимо варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее нужно постоянно помешивать, чтобы не слипалась. Готовую пасту не рекомендуется промывать, потому что "так можно смыть весь вкус".

Эксперт обратил внимание, что время варки не превышает шести-семи минут, однако можно подержать пасту в воде еще около тридцати секунд. Мастер кулинарии также раскритиковал привычку многих людей добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны не слипались, ведь масло оставляет пленку на пасте, которая не дает добавленному к блюду соусу полностью раскрыться.-0-