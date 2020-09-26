Шэрон Стоун назвала своего лучшего партнера по поцелуям в кино

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Шэрон Стоун рассказала журналистам, с кем у нее был самый лучший поцелуй во время съемок. Этим она поделилась с изданием Metro.

Звезда экрана рассказала, что самый лучший поцелуй в кадре у нее был с Робертом Де Ниро. Актеры вместе сыграли в фильме "Казино", где и произошел, по словам знаменитости, еще и самый для нее желанный поцелуй.

Кадр из фильма "Казино"

Шэрон Стоун поделилась откровением, что была чуть ли не влюблена в своего коллегу по съемочной площадке и все время думала о том, как бы удержать себя в руках. Кроме этого, актриса акцентировала внимание на том, что всегда с большим уважением относилась к работе Роберта Де Ниро. -0-