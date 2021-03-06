Шикарная яхта протаранила причал в Карибском море (Видео)

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появилось видео, которое впечатляет и делает больно.

Очевидцы запечатлели в порту яхт-клуба Сен-Мартена в Карибском море инцидент с участием 77-метровой моторной яхты. Экипаж шикарного судна потерял управление, после чего оно протаранило причал. Все происходящее запечатлели на видео.

Как позже выяснилось, на яхте отказал бортовой компьютер, после чего корабль вышел из-под контроля и медленно отправился прямо в причал. К счастью, обошлось без пострадавших, а вот судну потребуется дорогостоящий ремонт. -0-