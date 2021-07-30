"Шикарная женщина": Настя Каменских поразила сеть, попозировав в черном белье на балконе

Настя Каменских. Фото из Instagram

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Настя Каменских недавно представила в Instagram новый и очень соблазнительный пост. Знаменитость не оставила шанса многочисленным поклонникам, представив пикантные кадры со своего недавнего отдыха. Настя Каменских поразила всех, ведь решила предстать перед камерой с минимум одежды, примерив только черное белье. Локацией для съемки стал балкон с впечатляющим пейзажем, что только добавило атмосферы снимкам. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) Разумеется, пользователи не смогли пройти мимо поразительных фотографий Насти Каменских. В комментариях юзеры отметили красоту и привлекательность звезды. "Сногшибательна", "Такая красивая", "Шикарная женщина", - написали поклонники певица. Также они оставили под записью в Instagram огромное число лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!