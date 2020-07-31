Шикарные ноги Наоми Кэмпбэлл на новом фото лишили фанатов дара речи

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Наоми Кэмпбэлл поделилась в Instagram свежим снимком, который впечатлил юзеров сети.

Звезда опубликовала кадр из своей недавней фотосессии, где она позирует перед камерой в очень смелой позе. Фотограф выбрал такой ракурс, чтобы подчеркнуть длинные ноги модели. Не удивительно, что кадр лишит фолловеров Наоми Кэмпбэлл дара речи.

Также подписчики знаменитости отметили необычный наряд звезды подиума и подчеркнули, что она как всегда превосходна. За несколько часов поклонники Наоми Кэмпбэлл оставили сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев.-0-