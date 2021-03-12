Шикарный блокбастер: съемка с дрона в боулинге впечатлила юзеров сети и режиссеров (Видео)

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился ролик, который восхитил юзеров сети, а также знаменитого режиссера.

Оператор по имени Джей Кристенсен из Миннеаполиса одним вечером взял дрон с камерой и решил сделать шикарный блокбастер. Он запустил аппарат, который отправился в полет, залетел в боулинг и стал по помещению наворачивать круги.

Съемка с дрона восхитила пользователей, а также режиссера Джеймса Ганна. Он пригласил автора ролика присоединится к команде, которая занимается созданием третьей части фильма "Стражи галактики". Финальным аккордом стал полет прямо в кегли. Автор подчеркнул, что кадры были сняты одним дублем, однако на это потребовалось 12 попыток. -0-