"Шикарный фликер": сестра Кардашьян снялась в светоотражающем бикини (Фото)

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сестра знаменитой бизнес-леди и модели Ким Кардашьян Кортни разместила в Instagram пост, который привлек внимание юзеров.

Девушка решила принять участие в импровизированной фотосессии у бассейна. Для этого она выбрала ночное время суток, а самым ярким атрибутом Кортни Кардашьян стало светоотражающее бикини. Такая необычная съемка впечатлила юзеров, которые восхитились красотой звезды, а также не удержались от шуток.

В комментариях фолловеры выразили массу комплиментов, а также отметили, что Кортни Кардашьян выбрала "шикарный фликер". Кроме этого, пользователи подчеркнули, что в таком бикини звезда "по настоящему сверкает". Неудивительно, что пост быстро собрал более двух миллионов лайков. -0-