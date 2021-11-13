Шимпанзе Боня "поработала" косметологом для любимого хозяина (Видео)

Известный дрессировщик Дан Запашный разместил на YouTube забавное видео, развеселившее подписчиков.

В ролике видно, как шимпанзе своеобразно ухаживает за своим хозяином. Артист цирка с юмором прокомментировал опубликованное видео: "Это произошло! Наконец-то в России появился самый передовой косметический салон, даже я бы сказал лучшая косметология мира! Впервые чистку лица проводит Шимпанзе Боня, главный специалист нашего салона".

Видео посмотрели более 48 тысяч человек. Некоторые поклонники артиста оставили под роликом комментарии: "Личный косметолог - это круто", "Дан, как будешь расплачиваться за процедуру? Бонька - милейшее существо", "Дан, а не открыть ли вам косметический кабинет?", "Рассмешили на весь день, супер парочка", "Это очень мило! Бонита ты лучшая!", "Самый лучший, терпеливый и внимательный косметолог", "Это точно косметолог высшей категории, без работы не останетесь!"