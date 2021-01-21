Шишка против ореха! Умная белка нашла легкий способ прокормить себя (Видео)

Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прозорливая белка, которая обменивает шишки на орехи, стала звездой YouTube.
Судя по видео, столь выгодный обмен пушистый зверек практикует не впервой. Белка совсем не боится людей и прекрасно понимает, в какое именно окно нужно идти за пропитанием с шишкой.
"Деловые отношения" зверька и человека вызывают умиление. И, по всей видимости, белке здесь рады. А сообразительному зверьку нужно отдать должное: ведь, чтобы получить заветный орех, все же нужно потрудиться.-0-