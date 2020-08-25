Школа Санта-Клаусов начала работу в Великобритании

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британских Санта-Клаусов начали готовить раздавать подарки в условиях коронавируса, об этом сообщает Reuters.

Школы в Лондоне, где готовят главных действующих лиц Рождества, решили подойти к проведению праздника со всей ответственностью. Чтобы сделать общение с Санта-Клаусом во время праздника максимально безопасным, будут предприняты определенные меры.

Для защиты Рождества в Великобритании все Санта-Клаусы будут носить маски, которые выполнены в красном цвете и прекрасно дополняют костюм. Также в резиденциях главных дедушек праздника будет соблюдаться дистанция, а получить подарок можно будет, притянув к себе санки Санта-Клауса.

Фото Reuters

В школах считают, что проведение Рождества в период пандемии требует определенных правил, однако это никак не помешает устроить настоящий волшебный праздник. -0-