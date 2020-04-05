Школьник игнорировал карантин, поэтому папа пошел на кардинальные меры - фото

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа из Филиппин пошел на кардинальные меры, чтобы уберечь своего сына от риска заболевания коронавирусом.

Мальчик упорно не хотел слушать отца и продолжал гулять на улице. Все уговоры и объяснения, что такое поведение может быть опасно, не принесли должного результата. Тогда отец начал действовать решительно и пошел на кардинальные меры.

С помощью ножа и фантазии он сделал мальчику лысину. После "процедуры" ребенок расплакался, однако оно того стоило. Теперь он не проявляет никакого желания выходить на улицу и остается дома. Отец, в свою очередь, рад такому исходу событий и спокоен за здоровье школьника.

Фотографиями новой стрижки в соцсетях поделилась сестра мальчика. Пользователи неоднозначно восприняли методы отца, однако это не помешало посту в Facebook собрать более 60 тысяч репостов и почти 6 тыс. комментариев.-0-