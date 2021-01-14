Школьник в дневнике выразил все свои чувства от учебы и прославился (Фото)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в Twitter мама школьника из Перми опубликовала фотографию дневника своего сына, но не для того, чтобы похвастаться его оценками.

Все помнят школьные годы по-разному, однако в большинстве случаев эмоции были такие же, как у автора дневника. Ребенок, по всей видимости, устал от учебы и решил выразить все свои чувства в графе "Для заметок". К удивлению мамы, эти высказывания буквально заставили смеяться всю семью, поэтому женщина поделилась фотографиями в Twitter.

Ребёнок решил, что строка "для заметок" в школьном дневнике - для него, и устроил там филиал личного дневника pic.twitter.com/Awt4DUpdKF — Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021

Теперь уже юзеры не смогли сдержать улыбки, когда увидели школьный дневник. В строке "Для заметок" ученик выразил все свои неподдельные эмоции, вместо записи организационных моментов обучения. "Хочу жрать и домой", - больше всего повеселило людей. Пост моментально стал вирусным и быстро собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях пользователи поддержали школьника.