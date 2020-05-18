Школьник выловил гигантского осетра из озера в США – фото

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчик из США во время семейной рыбалки вытащил из воды огромного 36-килограммового осетра. Об этом сообщает издание UPI.

Девятилетний Кой Прайс отправился на озеро вместе с семьей. Спокойная рыбалка переросла в соревнование, когда сестра мальчика вытащила из воды 18-килограммового окуня, другая девушка ее переплюнула и поймала огромного сома. Однако не долго сестры радовались своему успеху. Их всех обошел девятилетний брат Кой, который смог выловить из озера гигантского 36-килограммового осетра.

Семья сообщила об улове в местное агентство по охране дикой природы. Разумеется, школьник сфотографировался со своей добычей, а после отпустил рыбу обратно в озеро. -0-