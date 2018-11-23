Школьники из Рогачевского района изготовили из папье-маше фигуру Домрачевой

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Тихиничской средней школы Рогачевского района изготовили фигуру Дарьи Домрачевой из папье-маше и передали работу в НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Памятный сувенир пополнил экспозицию музея НОК и будет выставлен рядом с другими предметами, принадлежащими четырехкратной олимпийской чемпионке.

Фигура Дарьи Домрачевой из папье-маше. Фото из ВК-аккаунта НОК Беларуси

Как рассказал учитель физкультуры школы Григорий Климков, фигуру спортсменки изготовили ученики 5-6-х классов, которые занимаются в кружке прикладного искусства. "Удалось точно воссоздать элементы экипировки Домрачевой на зимних Играх в Сочи", - отметил он.

Тихиничская школа славится своими спортивными достижениями в турнире "Снежный снайпер", в многоборье допризывной подготовки. В школе уделяется много внимания физическому воспитанию подрастающего поколения.-0-