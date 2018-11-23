Школьники из Рогачевского района изготовили из папье-маше фигуру Домрачевой

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Тихиничской средней школы Рогачевского района изготовили фигуру Дарьи Домрачевой из папье-маше и передали работу в НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.
Памятный сувенир пополнил экспозицию музея НОК и будет выставлен рядом с другими предметами, принадлежащими четырехкратной олимпийской чемпионке.
Как рассказал учитель физкультуры школы Григорий Климков, фигуру спортсменки изготовили ученики 5-6-х классов, которые занимаются в кружке прикладного искусства. "Удалось точно воссоздать элементы экипировки Домрачевой на зимних Играх в Сочи", - отметил он.
Тихиничская школа славится своими спортивными достижениями в турнире "Снежный снайпер", в многоборье допризывной подготовки. В школе уделяется много внимания физическому воспитанию подрастающего поколения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.195 BYN
|3.209 BYN