Школьники кричали от страха, когда за спиной учителя промелькнула загадочная тень - видео

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Мексики проводил с учениками дистанционное занятие, когда школьники перепугались не на шутку. Кадры были опубликованы в Twitter.

Этот урок запомнится ученикам на всю жизнь. Во время трактовки материала весь класс принялся говорить, что за спиной учителя кто-то есть. Мужчина не поверил в слова детей, ведь живет только в компании своей собаки. Тогда школьники буквально закричали от страха, когда из-за угла показалось бледное лицо и в тот же миг исчезло.

Chequen lo que le aparecio a un amigo en medio de su clase en linea, su profe vive solo y se acaba de mudar a esa casa pic.twitter.com/j696HZzWE4 — Fredy Gzz (@fredygzzr) July 24, 2020

Мужчина не поверил ученикам и продолжил занятие, однако после того, как пересмотрел запись с занятия, то и сам ужаснулся. Он поверил школьникам и отметил, что если нечто подобное произойдет еще раз, то тут же переедет из дома, который приобрел совсем недавно.-0-