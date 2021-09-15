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15 сентября 2021, 17:56

Школьники во время уборки класса обнаружили двухголовую змею

Фото Taiwan English News
Фото Taiwan English News

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько учащихся школы в городе Чжунпу на Тайване сделали уникальную находку во время рядовой уборки класса. Об этом пишет Taiwan English News.

Дети наводили порядок, когда заметили в углу помещения уникальное животное. Прямо перед ними расположилась двухголовая змея волкозуб. Рептилия была еще маленькой и не ядовитой, поэтому на помощь к школьникам подоспел директор.

Мужчина уже не первый год сталкивается со змеями, поэтому бесстрашно поместил особь в ведро, а затем передал его змееловам. Специалист отметил, что двухголовые змеи встречаются очень редко и имеют огромный потенциал для изучения. Мужчина принял решение передать волкозуба в исследовательский центр при университете. -0-

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