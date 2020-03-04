Школьный образ Дарьи Мороз рассмешил пользователей сети

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagam новый пост и развеселила своих поклонников.

Артистка разместила два снимка. На первом звезда запечатлена в забавном образе с обручем на голове, однако внимание приковывает платье школьницы. На втором снимке актриса делает селфи, подражая образу Миссис Маус.

"Я - девочка, а значит мне все можно. И форму, и бант Минни-Маус! Такое настроение!" - подписала пост знаменитость.

Новые фотографии Дарьи Мороз вызвали бурную реакцию в сети. Многие подписчики звезды от души посмеялись над незатейливыми образами и отметили, что даже в таком виде Дарья Мороз выглядит потрясающе. Кроме этого, они согласились со знаменитостью и отметили, что в таких забавных нарядах ей действительно можно все.-0-