Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"

20 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте график последних концертов. 45-летний музыкант подписал фото в стихотворной форме и сообщил о прощальном туре.

Шоумен не отрицает, что однажды сможет вновь собрать группировку и отправиться с выступлениями по городам. Фанаты не пришли в восторг от публикации Шнурова и оставили множество комментариев негодования.

Напомним, группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге.-0-

Фото из Instagram-аккаунта