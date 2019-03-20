Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"

20 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте график последних концертов. 45-летний музыкант подписал фото в стихотворной форме и сообщил о прощальном туре.
Шоумен не отрицает, что однажды сможет вновь собрать группировку и отправиться с выступлениями по городам. Фанаты не пришли в восторг от публикации Шнурова и оставили множество комментариев негодования.
Напомним, группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге.-0-
Фото из Instagram-аккаунта
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