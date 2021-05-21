Сходство модели модного бренда с Меган Фокс поразило Instagram

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бренд одежды представил в Instagram новый кадр с одной из своих манекенщиц и вызывал переполох.

Многие пользователи были поражены, но не только красотой девушки. При первом взгляде на снимок может показаться, что перед камерой в бикини позирует знаменитая актриса Меган Фокс, однако это не так.

Разумеется, этот факт не остался без внимания подписчиков, которые выразили свое мнение в комментариях. "Поразительное сходство", "Я подумал, что это Меган Фокс", "Невероятно, она же двойник Меган Фокс", - написали юзеры под постом, который собрал десятки тысяч лайков. -0-