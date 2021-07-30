Шотландец вернул книгу в библиотеку спустя 53 года, вложив в нее деньги

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забывчивый читатель, взявший больше полвека назад из Центральной библиотеки шотландского города Пейсли книгу, все-таки ее вернул. А в качестве искупления своей вины вложил 20 фунтов (около двух тыс. рублей), сообщат МИР 24.

Книга под названием "Индийская кулинария" авторства миссис Бальбир Сингх, выданная в далеком 1968 году, сохранилась неплохо. Как предполагает директор культурного учреждения Линда Флинн, все это время пособие без надобности пролежало в шкафу либо ящике.

Женщина подчеркнула, что произошедший случай - уникальный. Мало кто возвращает книги спустя такой продолжительный срок. Также ее удивило, что читатель, помимо того что он оказался честным человеком, сумел признать свою ошибку в трогательной форме - написав письмо.

"Примите мои извинения за поздний возврат этой книги. Прилагаю символический платеж в знак признания этой оплошности. Спасибо", – указал автор записки.-0-