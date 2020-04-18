Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение сериала

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский сценарист и продюсер Марк Фрост намекнул на возможное продолжение культового телешоу "Твин Пикс". Об этом сообщает IndieWire.

Шоураннер загадочно прокомментировал возможность выхода четвертого сезона – "я никогда не говорю никогда". Он также отметил, что последний сезон имел успех. К слову, ранее он обсуждал будущее сериала в своей новой книге "Conversations with Mark Frost" ("Разговоры с Марком Фростом"), которая вышла в феврале 2020 года.

В ней он подчеркивает, что "не хочет полностью закрывать дверь" и считает, что "неправильно лишать поклонников надежды". -0-