Схватка дикобраза и змеи попала на видео в Индии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Змея решила полакомиться дикобразом, однако все пошло не по плану. Об этом пишет Asianet Newsable.

В сети появился ролик, который набирает популярность. В кадре запечатлена яростная схватка змеи и дикобраза. Рептилия бросилась на врага, однако тот решил не отступать и дать бой.

Когда змея попыталась укусить дикобраза, тот повернулся спиной к ней. Она наткнулась на острые иголки и явно не ожидала такого поворота событий. В итоге, рептилия решила отступить, чтобы не получить новый ответ. -0-