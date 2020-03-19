Схватка двух жирафов попала на видео в Южной Африке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы в национальном парке Крюгера смогли снять на видео впечатляющую схватку двух жирафов. Кадры были размещены на YouTube.

Захватывающий поединок произошел из-за самки. Два взрослых жирафа пытаются ударить друг друга головой, тем самым сбив противника с ног, но это сделать не так просто.

Животные уклоняются от ударов соперника. Ученые утверждают, что такая схватка может продолжаться до получаса, а победитель получает большой шанс заслужить снисходительность всех окружающих самок.

Жирафы стараются не наносить травмоопасные удары, однако в природе были зафиксированы случаи, когда соперники ломали противнику челюсть, позвоночник или шею.-0-