Схватка хищников за добычу попала на видео

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драку между гиенами и гиеновидными собаками попала на видео в парке Крюгера в ЮАР. Кадры опубликовали в YouTube.

На запись попало противостояние гиен и гиеновидных собак за мертвую тушу животного. Гиены нашли добычу первыми, однако "собаки" решили тоже заявить свои права на добычу. Долгое время они не решались подойти к гиенам, но в какой-то момент те отвлеклись, а одна из гиеновидных собак попыталась оттащить тушу.

Борьба выдалась нешуточная, однако гиены смогли отбить свою добычу, из-за чего другим претендентам пришлось ретироваться. -0-