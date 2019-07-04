Схватка кота и змеи попала на видео

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домашний кот из Индии защитил свою семью от ядовитой змеи. Кадры сражения опубликовали на YouTube.

На видеозаписи видно, что небольшая ядовитая кобра заползла в дом, однако на защиту своей семьи встал домашний кот. Он осторожно подошел к "гостю" и убедившись, что рептилия представляет опасность, вступил с ней в схватку.

Домашний кот несколько раз увернулся от ядовитых клыков, а затем схватил незваного гостя и вынес из дома. После этого хозяева вызвали змееловов и отблагодарили защитника. Если бы не кот, то все могло закончиться трагедией, потому что в доме играли маленькие дети. -0-