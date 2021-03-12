Схватка кота с мини-дроном попала на видео в США

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы небольшого гаджета и кота загрузили на YouTube забавный ролик.

Хозяева котика пояснили, что их питомец не любит летающую "игрушку", поэтому каждый раз вступает с ней в схватку. В очередной раз люди запустили мини-дрон, а также включили камеру.

Гаджет подлетает к котику, который сначала не реагирует и смотрит с недоумением, однако в следующий момент наносит молниеносный удар. Разумеется, у летательного аппарат не было шансов и тот пал. Кадры позабавили и впечатлили юзеров, которые оценили боевые навыки кота. -0-