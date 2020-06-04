Схватка на выживание между змеей и ящерицей попала на камеру в ЮАР

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители южноафриканского сафари-парка Мала-Мала смогли запечатлеть захватывающую схватку ящерицы со змеей. Кадры " target="_blank" rel="nofollow">опубликовали на канале Kruger Sightings в YouTube.

Женщина по имени Кристи Деланж отдыхала в заповеднике и читала книгу, когда услышала шум. Она пошла к нему и увидела схватку не на жизнь, а на смерть. В поединке на выживание сошлись юный песчаный варан и змея.

Схватка выдалась очень напряженной и неопределенной. Накал нарастал, и змея совершила финальный рывок, вцепившись в противника. В итоге, она одержала победу и проглотила варана на глазах у восторженной семьи. По словам женщины, это было удивительное зрелище. Не удивительно, что кадры посмотрели более 45 тысяч раз.-0-