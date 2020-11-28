Схватка тигра с самым смертоносным медведем в мире попала на видео

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотограф Арпит Парех стал свидетелем невероятной схватки в заповеднике Тадоба Андхари, Индия. Бой между бенгальским тигром и медведем-губачом он записал на видео и опубликовал на YouTube.

Мужчина ехал по парку, когда заметил отдыхающего тигра. Он решил сделать несколько кадров, однако в этот момент хищник убежал в кусты, откуда раздался визг и рычание. Как оказалось, тигр вступил в схватку с медведем-губачом, которого считают самым смертоносным в мире.

Тигру удалось обезвредить противника и тот поспешил уйти, но что-то пошло не так и мишка бросился в контратаку. Никто не хотел уступать и схватка длилась около получаса. В конечном итоге животные устали и разошлись в разные стороны. -0-