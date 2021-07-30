Схватку двух варанов записали на видео в Малайзии, но это больше похоже на романтический танец

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы запечатлели в Малайзии забавные и неоднозначные кадры с участием двух варанов. Кадры разместили в Twitter.

Мужчина проезжал мимо одного из исследовательских центров страны, когда заметил странное движение на парковке. Перед его взором предстали два варана, которые сошлись в схватке. Таким образом самцы боролись за территорию и самку, однако со стороны это больше напоминало романтический танец.

Кадры привлекли внимание юзеров и быстро собрали огромное число просмотров. Конечно, шутки были лишь вопросом времени и через некоторое время в комментариях появился забавный ролик с романтической музыкой. -0-