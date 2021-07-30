Схватку двух варанов записали на видео в Малайзии, но это больше похоже на романтический танец

Фото GoodFon
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы запечатлели в Малайзии забавные и неоднозначные кадры с участием двух варанов. Кадры разместили в Twitter.
Мужчина проезжал мимо одного из исследовательских центров страны, когда заметил странное движение на парковке. Перед его взором предстали два варана, которые сошлись в схватке. Таким образом самцы боролись за территорию и самку, однако со стороны это больше напоминало романтический танец.
fix it pic.twitter.com/LEOiYqRMmi— mirul fix (@mirul_daud) July 25, 2021
Кадры привлекли внимание юзеров и быстро собрали огромное число просмотров. Конечно, шутки были лишь вопросом времени и через некоторое время в комментариях появился забавный ролик с романтической музыкой. -0-