Сигнал оппонентам! Конгрессвумен в США подключилась к заседанию с внушительной коллекцией оружия

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на одном из онлайн-заседаний в США произошел забавный случай, возмутивший одних и развеселивший других. Об этом пишет USA Today.

В Zoom прошла встреча, на которой присутствовала член палаты представителей США от штата Колорадо, конгрессвумен Лорен Бобер. В ходе заседания обсуждался вопрос о запрещении членам Конгресса вносить оружие в Капитолий.

Одни члены палаты возмутились внушительной коллекцией оружия девушки, а другие вспомнили про правила хранения. На это Лорен Бобер дала четкий сигнал оппонентам. "Хранение? О, нет, все это готово к использованию", - парировала политик.

Таким способом женщина обратила внимание прессы, настаивая на том, что политики обязаны иметь возможность носить оружие на работу - в особенности после того, как сторонники президента Дональда Трампа пытались захватить здание. -0-