Сила природы: на Китай обрушилась песчаная буря и попала на видео

Скриншот из видео
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная песчаная буря обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.
Отмечается, что природная стихия ударила по городам региона днем 25 июля. Крупные населенные пункты мигом заволокло пылью, а видимость ухудшилась до минимума. Кадры, опубликованные в соцсетях, больше смахивают на видео из фильма-катастрофы, однако огромное облако пыли особо не навредило инфраструктуре.
【我的沙尘暴记忆】— 豆瓣精选 (@douban_read) July 26, 2021
敦煌今天的末日沙尘暴震撼，堪比好莱坞大片。 https://t.co/nZgWwiunLL pic.twitter.com/peQ3m36v0l
Сила природы незначительно повредила несколько вышек связи и некоторые здания, однако данных о пострадавших и погибших не поступало. -0-
Sandstorm today, #Dunhuang #沙尘暴 #敦煌 pic.twitter.com/XDpyhlW0PV— Neil Schmid 史瀚文 (@DNeilSchmid) July 25, 2021