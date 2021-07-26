Сила природы: на Китай обрушилась песчаная буря и попала на видео

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная песчаная буря обрушилась на провинцию Ганьсу в Китае. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что природная стихия ударила по городам региона днем 25 июля. Крупные населенные пункты мигом заволокло пылью, а видимость ухудшилась до минимума. Кадры, опубликованные в соцсетях, больше смахивают на видео из фильма-катастрофы, однако огромное облако пыли особо не навредило инфраструктуре.

Сила природы незначительно повредила несколько вышек связи и некоторые здания, однако данных о пострадавших и погибших не поступало. -0-