Сила природы: рыбак на стуле с ветерком прокатился по замерзшему озеру (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Канады разместил на YouTube впечатляющие кадры.

Около года назад канадец вместе с другом отправился на зимнюю рыбалку. Какое-то время все шло хорошо, но уже через час мужчинам было не до ловли рыбы. На замерзшем озере поднялся сильный ветер, который достигал скорости в восемьдесят километров в час. Разумеется, такие порывы отправляли в полет все снасти, однако за ними в “поездку” отправился и сам рыбак.

Ветер был такой силы, что канадец “верхом” на маленьком стуле прокатился по замерзшему озеру. Причем, ему удалось разогнаться до внушительной скорости, а, судя по выражению лица мужчины, ему это очень понравилось. Кадры впечатлили многих юзеров, которые посмотрели ролик огромное число раз и были восхищены силой природы. -0-