Сильный пожар на горе Килиманджаро записали на видео

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На знаменитой горе Килиманджаро в Танзании третье сутки не могут потушить сильный огонь. Об этом сообщается в Twitter Национальных парков страны.

Пользователи, в свою очередь, записывают впечатляющие кадры и делятся ими в сети. Пламя можно увидеть с расстояния в десятки километров, а столб дыма виден и того дальше.

This is really sad ???? please send your prays and loving thoughts to the rainforest of #Kilimanjaro ???? pic.twitter.com/aCXdEMs9tA — nightmaresonwax (@nightmaresonwax) October 12, 2020

Совместными усилиями пожарных и волонтеров пламя удалось частично локализовать, но борьба с огнем продолжается. Точные причины возникновения огненной стихии неизвестны, но, по предварительным данным, виной всему костер в одном из мест, где альпинисты устраивали привал. -0-