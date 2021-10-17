Сильный ветер превратил собак из милашек в нечто странное (Видео)

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Швейцарии отправилась на прогулку со своими питомцами по кличке Миа и Майло.

Девушка запечатлела удивительный и забавный ролик, которым с радостью поделилась на YouTube. По словам женщины, она с песиками отправилась в поход в Хоргерберг. Вся компания поднялась повыше, где разбушевался сильный ветер. Люди переносили непогоду нормально, а вот с собачками произошел конфуз. Сильный ветер превратил собак из милашек в нечто странное, когда их шерсть начала забавно развеваться.

Именно этот момент и восхитил многих юзеров, которые не упустили шанса оставить под роликом массу разнообразных комментариев и огромное число лайков. -0-