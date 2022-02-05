Симба, Рассказа, Гриффин: какие необычные имена дают своим детям звезды?

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня многие знаменитости дают своим детям очень необычные имена…

Дочь бывшего участника группы "Ласковый май" Владимира Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, вместе со своим мужем Игорем Сивовым в 2018 году родила девочку. Родители решили назвать своего первенца весьма необычным именем – Симба. Сначала фанаты певицы предполагали, что ребенка на самом деле зовут Серафима, однако звезда в своих публикациях в сети не раз давала комментарии о том, что Симба – это полное имя, а не сокращение.

Несколько месяцев назад у Нюши родился сын. Имя ребенка певица еще не озвучивала, дав тем самым своим фанатам повод для обсуждения. Некоторые поклонники певицы предполагают, что у сына знаменитости также, как и у сестры, будет необычное имя. "Дочка Симба, а сына назовите Бемби" - прокомментировал пользователь Instagram один из снимков звезды, которые она опубликовала в своем блоге после рождения мальчика.

Американский миллиардер Илон Маск в мае 2020 года поделился со своими подписчиками в Twitter новостью о том, что он в очередной раз стал отцом. Ребенка главе компании SpaceX и Tesla родила канадская певица Граймс. Родители навали мальчика X Æ A-12. Вскоре после рождения в своем Twitter певица пояснила, что означает столь необычное имя. С ее слов, "X" - это неизвестная переменная, "Æ" - это эльфийское написание слов "любовь" или "искусственный интеллект", "A-12" - название самолета-разведчика.

Примечательно, что у Илона Маска уже есть пятеро детей, но их имена звучат намного банальнее: Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай.

У бывшей солистки группы "Ранетки" Натальи Мильниченко трое детей. Самого младшего сына зовут Игорь. А вот двум первым дочерям певица дала необычные имена. В 2009 году Наталья вышла за муж за продюсера своей группы Сергея Мильниченко. Спустя пару лет у них появилась дочь Рассказа. Вторую девочку, которая появилась у супругов на свет в 2013 году, назвали Ива.-0-

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