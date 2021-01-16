Синевирские медведи начали залегать в спячку

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Закарпатье медведи в центре реабилитации бурых медведей в НПП "Синевир" с наступлением морозов и снежных дней начали залегать в спячку, сообщает УКРИНФОРМ.

Как рассказал гид по Закарпатью Олег Вишневый, "начало календарной зимы было теплым и бесснежным, только один медведь в берлогу залег, а остальные бродили по территории в плохом настроении".

По его словам, как только начались морозы и выпал снег, медведи стали постепенно впадать в спячку.

Центр реабилитации бурых медведей в Синевире сейчас насчитывает более двух десятков бурых медведей, которые были привезены сюда волонтерами от хозяев, которые жестоко обращались с животными или содержали зверей в ненадлежащих условиях.

Центр реабилитации работает с 2011 года на территории НПП "Синевир" и занимает площадь 12 га. Центр бурых медведей является мощным "туристическим магнитом" региона.-0-