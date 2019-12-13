Siri спасла парню жизнь в США

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жизнь молодого человека из штата Айова удалось спасти благодаря работе голосового помощника Siri на iPhone, об этом пишет издание The Sun.

Случай произошел в городе Мейсон-Сити на Среднем Западе страны. 18-летний парень ехал на автомобиле в колледж. Дорога покрылась льдом и на одном из поворотов джип Гаэля Сальседо вылетел в реку.

Автомобиль пробил лед и стал медленно погружаться в ледяную воду. Парень оказался зажат и уже перестал чувствовать ноги. Ему казалось, что все кончено, однако на помощь пришел голосовой помощник Apple.

Фото The Sun

Водитель не мог дотянуться до смартфона и в отчаянии парень прокричал: "Siri, позвони в 911!". Гаджет сделал это, вызвав помощь. Через несколько минут на месте аварии уже были спасатели. Они доставили молодого человека в больницу, где его обследовали.

Помощь Siri спасла жизнь Гаэлю, он не пострадал, а только отделался шоком. В свою очередь, с машиной ему пришлось расстаться, ведь она отправилась на дно реки, где и пребывает до сих пор. -0-