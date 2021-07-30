Скарлет Йоханссон подала в суд на Disney - что ответила студия?

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Скарлет Йоханссон подала в суд иск, адресованный медиагиганту Disney. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иск в суд Лос-Анджелеса от звезды фильмов Marvel поступил 29 июля. Скарлет Йоханссон обвиняет Disney в том, что студия без юридических оснований нарушила контракт с актрисой, показав фильм "Черная вдова" на онлайн-стриминге, а не в кинотеатре.

По договоренности между звездой и медиагигантом, Йоханссон должна была помимо $20 миллионов гонорара получить еще и процент от кассовых сборов, но этого не произошло. Disney приняла решение показывать новый фильм Marvel в онлайне, из-за чего актриса потеряла крупную сумму. Релиз фильма "Черная вдова" на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.

Студия, в свою очередь, ответила Скарлет Йоханссон, что ее иск не имеет под собой никаких оснований, а все пункты ее контракта были соблюдены. Кроме этого, медиагигант упрекнул звезду в том, что ее иск не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе. К слову, актриса со своими юристами была готова решить этот вопрос в досудебном порядке и обсудить новые условия контракта, но студия Disney и Marvel проигнорировали это предложение. -0-