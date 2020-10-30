Скарлет Йоханссон вновь вышла замуж

Скарлет Йоханссон и Колин Джост. Фото Yandex
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Скарлет Йоханссон в третий раз вышла замуж. Об этом рассказали в инстаграм-аккаунт Meals On Wheels America.
Известно, что церемония бракосочетания Скарлет Йоханссон и комика Колина Джоста прошла тайно и с соблюдением всех предосторожностей в период пандемии. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары.
Это третий брак для Скарлет Йоханссон. Ранее она уже выходила замуж за Райана Рейнольдса и журналиста Ромена Дориака. -0-