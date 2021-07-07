Скарлет Йохонсон готовится впервые стать мамой

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская актриса Скарлет Йохонсон и ее супруг Колин Йост ждут ребенка. Об этом сообщает издание New York Post.

Звезда Marvel впервые станет мамой, что подтвердил изданию близкий друг семьи. Источник сообщил, что Скарлет Йохонсон находится на последних месяцах беременности и тщательно скрывала эту радостную новость.

Актриса не появлялась на многих публичных мероприятиях, а также на интервью, приуроченных к скорому выходу киноленты "Черная вдова". Все комментарии Скарлет Йохонсон давала онлайн. Причем, кадр всегда был обрезан до плеч.