Скарлетт Йоханссон стала мамой, но все заподозрили в этом шутку

Скарлетт Йоханссон. Фото ArtFile
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Скарлетт Йоханссон родила ребенка. Об этом рассказал новоиспеченный папа комик Колин Жоста в своем Instagram.
Малыш появился на свет абсолютно здоровым, а, по словам отца, назвали его Космо. Это первый ребенок в браке Скарлетт Йоханссон и комика, однако пользователи учуяли подвох. Слухи о беременности актрисы ходили давно, однако многие пользователи посчитали, что муж звезды фильмов Marvel решил таким образом пошутить.
Впрочем, мнения разделились. Одни уверены, что Колин Жост не стал бы шутить по поводу своего ребенка, а другие предположили, что пара просто уже устала от вопросов про беременность. Таким способом они решили отвлечься. С другой стороны, большинство фолловеров поздравили пару с рождением ребенка и завалили пост массой теплых слов. Неудивительно, что за несколько часов запись в Instagram собрала огромное число лайков.-0-
Малыш появился на свет абсолютно здоровым, а, по словам отца, назвали его Космо. Это первый ребенок в браке Скарлетт Йоханссон и комика, однако пользователи учуяли подвох. Слухи о беременности актрисы ходили давно, однако многие пользователи посчитали, что муж звезды фильмов Marvel решил таким образом пошутить.
Впрочем, мнения разделились. Одни уверены, что Колин Жост не стал бы шутить по поводу своего ребенка, а другие предположили, что пара просто уже устала от вопросов про беременность. Таким способом они решили отвлечься. С другой стороны, большинство фолловеров поздравили пару с рождением ребенка и завалили пост массой теплых слов. Неудивительно, что за несколько часов запись в Instagram собрала огромное число лайков.-0-