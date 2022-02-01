Сколько лет прожила старейшая аквариумная рыбка?

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты признали рогозуба Мафусаила старейшей аквариумной рыбкой в мире. Об этом пишет AP.

Обитатель аквариума Калифорнийской академии наук за свою жизнь достиг 1,2 м в длину, а его вес превысил отметку в 18 кг. Точный возраст водного обитателя неизвестен, но специалисты считают, что рогозуб Мафусаил прожил более 90 лет, что является абсолютным рекордом.

Более точную информацию ученые надеются получить из анализа крови рыбы. После изучения крохотного образца ее плавника эксперты ожидают узнать ее точный возраст и пол.-0-

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