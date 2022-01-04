Сколько сегодня стоят редкие советские игрушки? На чердаке может лежать настоящее сокровище!

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во все времена игрушки были заветной мечтой любого ребенка. Каждая эпоха предоставила миру свои уникальные вещи, но время СССР стало по-настоящему богатым на открытия.

Конечно, все сразу вспоминают технологические и научные достижения, однако в советской эпохе были и другие уникальные вещи, которые больше нельзя найти нигде - детские игрушки. Кажется, что здесь инженеры превзошли себя, ведь многие предметы до сих пор находятся в рабочем состоянии и радуют малышей своим необычным видом. Впрочем, дети СССР выросли, как и цена за их редкие игрушки.

Например, сегодня выручить за педальную машину "Москвич-2141" можно почти $5 тыс., а вот маленькую копию "Москвича-412" продают от $300 до $2,5 тыс. Разумеется, подобные цены варьируются, однако есть не только машинки, за которые можно получить солидный куш.

К примеру, антикварная советская лошадка не самая популярная игрушка на территории современной России, однако сейчас ее продают за вполне серьезные деньги. На одном популярном интернет-аукционе такой экземпляр недавно продали почти за $2 тыс.

Для многих редкие советские игрушки - предметы истории и с ними связаны теплые воспоминания. Люди не готовы расстаться со своим детством, а другие, напротив, выжидают момент, ведь подобные раритетные экземпляры с годами будут становиться только дороже и ценнее.-0-

Фото MirFactov