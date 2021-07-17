Сколько стоит самый дорогой бургер в мире, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса?

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно шеф-повар из Нидерландов наткнулся на рекорд, который его заинтересовал. Мужчина увидел, что самый дорогой будргер в мире стоит около $5 тысяч и весит 320 килограмм. Тогда он решил побить этот рекорд, но с одним нюансом. Об этом пишет издание Dunya News.

Предыдущий рекорд принадлежал ресторану в США, поэтому шеф-повар по имени Робберт Ян де Веен решил их превзойти. Причем, мужчина задумал сделать бургер для одного человека, а не весом в 320 килограмм. Житель Нидерландов приступил к работе и у него получилось сделать самый дорогой бургер в мире.

Небольшое блюдо включало в себя две булочки, в состав которых входило дорогостоящее шампанское. Для котлеты шеф-повар использовал мраморную говядину, а также к начинке добавили белужью икру и соус барбекю с добавлением элитного виски. Завершающим атрибутом бургера стало пищевое золото, которым украсили булочку.

Так сколько же стоит самый дорогой бургер в мире, который позже занесли в Книгу рекордов Гиннесса? Итоговая стоимость блюда составила почти $6 тысяч, что сделало Робберта Яна де Веена автором самого дорогого бургера на планете. -0-