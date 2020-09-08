Скучающей лошади пришел "на помощь" танцующий козленок - видео

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иногда животные, общаясь друг с другом, вызывают у нас умиление и улыбки.

На видео карликовый козленок по кличке Биби, по всей видимости, хочет с кем-то поиграть. Заметив "скучающую" лошадь в стойле, животное начинает прыгать возле нее на задних лапах. Висящий на шее козленка колокольчик в это время весело звенит. Лошадь в свою очередь проявляет дружелюбие и обнюхивает своего приятеля.

Эти животные привлекли внимание более полутора миллионов пользователей youtube. В комментариях подписчики выразили свое восхищение тому, как у козленка ловко получается передвигаться только на двух ногах.

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