Скульптор превратил дешевую игрушку Малыша Йоды в точную копию героя из сериала (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех и популярность сериала "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн" привели к буму продаж игрушек Малыша Йоды, которые зачастую далеки от оригинала. Исправить это решил скульптор и художник из СШАСтивен Рихтер. Результат он опубликовал на YouTube.

Для своего ролика мужчина приобрел дешевую игрушку Малыша Йоды, стоимость которой не превышала $20. Конечно, она была далека от оригинала, поэтому мужчина взял краски и глину, чтобы переделать ее.

Спустя несколько часов работы американец добился желаемого результат. Ему удалось превратить дешевую игрушку Малыша Йоды в точную копию героя из сериала, что и удивило всех. Получилось настоящее произведение искусства за $20, которое сложно отличить от оригинала. Примечательно еще и то, что оригинальная игрушка персонажа, который так понравился зрителям, стоит порядка $5 млн.-0-

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