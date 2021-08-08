Сладкий забег: кто победит в гонке по поеданию пончиков - человек или пес? (Видео)

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились любопытные кадры, которые заинтересовали и повеселили юзеров сети.

Мужчина из США в свой выходной не знал, чем себя занять. Он долго думал, что же сделать и решил устроить сладкий забег. Дома он обнаружил несколько пончиков, которые так обожает не только человек, но и его питомец.

Парень разложил лакомство, а после "спортсмены" вышли на старт, чтобы выяснить - кто победит в гонке по поеданию пончиков? В схватке сошлись пес и человек. Прозвучала команда старт и мужчина проиграл с треском. Причем, питомец также успел съесть еще парочку пончиков своего хозяина. Кадры повеселили юзеров и вызвали настоящую интригу. Неудивительно, что видео за непродолжительное время собрало огромное число просмотров. -0-