Сладкую кобру показал фолловерам пользователь Инстаграм - видео

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский кондитер Амори Гишону выложил на странице в Instagram видео с процессом создания своего очередного уникального десерта.

В ролике видно, как Амори поэтапно делает королевскую кобру, обвивающую своим телом большой кувшин. Мастер делится, что на эту работу он потратил 80 фунтов молока и темного шоколада (примерно 160 литров). Готовую сладкую скульптуру кондитер раскрасил пищевыми красками, из-за чего получившаяся кобра выглядела практически как живая.

Работа мастера восхитила подписчиков. Видео собрало сотни тысяч лайков и около пятидесяти тысяч восторженных комментариев.-0-