Следы землетрясения продолжительностью 32 года обнаружили в Индонезии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кораллы в Индонезии указали на то, что у побережья Суматры на протяжении 32 лет происходило землетрясение – самое медленное из ныне известных, сообщает МИР 24.

Как правило, землетрясения длятся от нескольких секунд до минут. Встречаются, конечно, с активностью в несколько дней, недель и даже месяцев, но их частоты настолько низкие, что для их фиксирования нужно специальное оборудование.

На случай в Индонезии свет пролили древние коралловые структуры, известные как микроатоллы. Эти живые организмы растут очень медленно, регистрируя изменения в земной коре.

Ученые выяснили, что землетрясение началось в 1829 году с едва уловимых вибраций, а завершилось в 1861-м сильными подземными толчками – магнитудой 8,5 баллов. Тогда от стихийного бедствия погибли несколько тысяч человек.-0-